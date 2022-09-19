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Радий Хабиров: «Зима в Башкортостане будет лучше, чем в Европе»

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19 сентября на совещании в правительстве республики глава Башкортостана Радий Хабиров заслушал доклад о готовности к отопительному сезону 2022-2023.

«Мы договаривались, что все муниципалитеты проведут встречи с жителями. Еще не все провели – пожалуйста, до конца доведите эту работу и мне доложите письменно.

Каждая встреча должна завершаться протоколом каких-то решений, эти решения берутся на контроль и люди должны понимать, что их пожелания взяты в работу и будут исполняться, это главное.

Вы уже все опытные, я банальных слов не буду говорить. Входим в зиму, какая она будет – мы не знаем. Я только одно знаю точно: что наша зима будет лучше, чем в Европе. Вот это я точно могу сказать», – сказал Радий Хабиров.

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