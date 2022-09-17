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Бывший мэр Уфы Сергей Греков покинул пост полпреда Башкортостана при президенте

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Экс-глава администрации Уфы Сергей Греков официально стал полномочным представителем Башкортостана при президенте России в феврале 2022 года.

vk.com/ufa

Теперь, как сообщает издание «РБК Уфа» со ссылкой на источник в правительстве республики, Греков покидает должность полпреда, проработав семь месяцев. Он сложил полномочия по собственном желанию, причины не уточняются. В ближайшее время в правительстве решится вопрос о назначении нового представителя.

Администрацию Уфы Греков также возглавлял недолго – с декабря 2021 года по февраль 2022 года.

Сергей Греков – бизнесмен, уроженец Ишимбая. Переехал в Уфу в 16 лет и первые шаги в бизнесе делал в этом городе. Здесь же живет и платит налоги.

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