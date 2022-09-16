Радий Хабиров и его команда прошли «Гонку героев»

«Гонка героев» – это забег с препятствиями по пересеченной местности.

«У меня давно была мечта, чтобы у нас в Башкортостане появилась трасса "Гонки героев". И сейчас она у нас есть. Специалисты говорят – одна из лучших в России.

Сегодня мы прошли ее с нашей управленческой командой. Конечно, дистанция сложная. Но тем ярче ощущения от победы над собой. Всем рекомендую!» – написал Радий Хабиров.