Радий Хабиров и его команда прошли «Гонку героев»

58-летний глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях опубликовал фото с прохождения экстремального забега.
«Гонка героев» – это забег с препятствиями по пересеченной местности.
«У меня давно была мечта, чтобы у нас в Башкортостане появилась трасса "Гонки героев". И сейчас она у нас есть. Специалисты говорят – одна из лучших в России.
Сегодня мы прошли ее с нашей управленческой командой. Конечно, дистанция сложная. Но тем ярче ощущения от победы над собой. Всем рекомендую!» – написал Радий Хабиров.
«P.S.: Сегодняшняя наша гонка – особая. Она посвящена открытию стелы в память о нашем земляке, десантнике, Герое России Максиме Серафимове. Мы бежали гонку с его отцом, Владимиром Викторовичем. Рука об руку, плечом к плечу. Мы оба отцы, мы вместе», – добавил глава республики.
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