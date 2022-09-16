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В Башкортостане суточный прирост больных Covid-19 за день увеличился на 10%

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Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 16 сентября 2022 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 638 новых случаев заболевания коронавирусом – это наибольший суточный прирост с конца марта текущего года.

Зафиксировано два случая смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. 22 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

236 человек лечатся в стационарах, из них девять в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ.

Днем ранее, 15 сентября, суточный прирост составил 581 человек.

Для сравнения, месяц назад регистрировали до 200 новых случаев ежедневно.

Суточный прирост начал резко расти в конце июля: до 29 июля регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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