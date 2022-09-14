Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Full-stack.Net C# / React Developer на удаленку в Nvtech (разработка программного обеспечения). Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

2. Руководитель строительного проекта в ООО «Рэндматес» (обработка металлов, крепежи, сварочные материалы). Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

3. Менеджер по продажам образовательных услуг в АНО ДПО «ДДМ» (образовательные курсы). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Инженер по техническо-методологической поддержке ТО и ТР в АО «Транснефть – Метрология» (метрологического обеспечения производства). Предлагаемая зарплата – 70-75 тыс. рублей в месяц.

5. Сварщик в ООО «Веллдан» (вспомогательные услуги для бизнеса). Предлагаемая зарплата – 60,4 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 108 тыс. рублей в месяц (токарь-карусельщик), в Казани – от 120 тыс. рублей в месяц (программист «Битрикс24»), в Москве – 300-350 тыс. рублей в месяц (руководитель отдела комплектации и поставок).