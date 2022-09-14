Из закрывшегося магазина Ikea в Уфе уволят более 300 человек

Как сообщает издание «РБК Уфа» со ссылкой на Минтруд республики, второго сентября сотрудники ведомства провели выездную встречу с администрацией «Икеа Дом», на которой обсуждались вопросы увольнения сотрудников магазина и их дальнейшее трудоустройство.

Всего без работы может остаться 318 человек. Минтруд проведет с ними беседу, где проинформирует их об услугах центров занятости населения, и будет сопровождать до устройства на новую работу.

В ведомстве добавили, что часть сотрудников Ikea уже нашла работу в других торговых и сервисных предприятиях Уфы. Всего по Башкортостану по состоянию на 12 сентября под угрозой увольнения находятся 1,1 тыс. работников в 255 организациях – это меньше, чем в конце 2021 года (две тыс. человек).