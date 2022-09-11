В Башкортостане суточный прирост больных Covid-19 впервые с апреля превысил 500 человек

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 504 новых случая заболевания коронавирусом – это наибольший суточный прирост с третьего апреля текущего года.

Зафиксировано три случая смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. 11 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Для сравнения, месяц назад регистрировали до 170 новых случаев ежедневно.

Суточный прирост начал резко расти в конце июля: до 29 июля регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно.