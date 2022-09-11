В Башкортостане суточный прирост больных Covid-19 впервые с апреля превысил 500 человек

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 11 сентября 2022 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 504 новых случая заболевания коронавирусом – это наибольший суточный прирост с третьего апреля текущего года.
Зафиксировано три случая смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. 11 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».
Для сравнения, месяц назад регистрировали до 170 новых случаев ежедневно.
Суточный прирост начал резко расти в конце июля: до 29 июля регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно.
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