В Уфе официально завершился купальный сезон

Управление гражданской защиты предупреждает, что купальный сезон завершился с первого сентября. До этого времени безопасность отдыхающих на официальных пляжах обеспечивалась сотрудниками поисково-спасательного и спасателями-общественниками, которые дежурили с девяти утра и дотемна.

«Уважаемые уфимцы! В связи с закрытием купального сезона, спасательные посты с санкционированных зон отдыха сняты. С ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха проводить время на открытых водоемах небезопасно для жизни и здоровья: купание в холодной воде чревато простудными заболеваниями. Решив отдохнуть около реки или озера, в случае необходимости вы сможете рассчитывать только на себя или окружающих», – говорится в сообщении УГЗ.

В этом году функционировали 11 официальных пляжей, они были оборудованы шезлонгами и зонтами. В зонах отдыха имелись раздевалки, волейбольные и детские площадки.