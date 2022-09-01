В Башкортостане депутаты Госсобрания поздравили с Днем знаний детей, эвакуированных из Донбасса

Депутаты вручили детям подарочные карты на приобретение детских товаров в магазинах республики, мороженое, а также организовали концертную программу.

К началу учебного года все дети вынужденных переселенцев устроены в школы и детские сады, обеспечены формой, спортивной одеждой, обувью, для них собраны ранцы с необходимыми канцтоварами.

Председатель парламента республики Константин Толкачев напомнил, что в Государственном Собрании создана рабочая группа:

«Решение о создании рабочей группы было вызвано необходимостью обеспечить тесную и точную координацию всех ведомств. Например, только по линии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения работают три направления: организация соцвыплат, трудоустройство, детский отдых.

В организации отдыха и досуга детей участвует Министерство образования и науки, оформлением документов занимаются сотрудники МВД, миграционной службы. Ряд текущих вопросов решают муниципалитеты, помогают волонтеры, исходя из своих возможностей. Задача рабочей группы – скоординировать всю эту межведомственную и общественную работу, чтобы сосредоточить усилия на тех участках, где помощь наиболее необходима», – сказал Толкачев.