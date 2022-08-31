Могут ли в школах Башкортостана родителей обязать платить за ремонт, учебники, охрану или лыжи?

1. Руководство не имеет права собирать с родителей деньги на ремонт школы или охрану. Если у родителей есть желание усилить охрану, это оговаривается отдельно и оплачивается за их счет.

2. Любые учебники в рамках учебной программы предоставляет школа. Все материалы сверх государственных образовательных стандартов (факультативные, дополнительные) – это добровольный выбор родителей и обучающихся, и закупаются они за свой счет либо за счет школы.

3. Обязательный спортивный инвентарь также должна предоставить школа. То есть, например, лыжи покупать не нужно.

В случае нарушения закона родителям следует обратиться в первую очередь к руководству школы или в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Также можно обратиться к учредителю школы, а далее – в любой вышестоящий орган: в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Министерство просвещения, к депутатам любого уровня, в крайнем случае – в суд.