В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за месяц выросла в 6 раз

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 376 новых случаев заболевания коронавирусом – это наибольший суточный прирост с 12 апреля текущего года.

Новых случаев смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19, не зафиксировано. 10 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Для сравнения, 27 июля 2022 года суточный прирост составил 61 человек.

Заболеваемость начала резко расти в конце прошлого месяца: до 29 июля регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно. Пятого августа подтвердилось 95 случаев заболевания за сутки.

В начале марта 2022 года, когда распространился штамм «омикрон», суточный прирост в Башкортостане составлял порядка 3,1-3,4 тыс. человек.