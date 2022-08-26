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Максим Забелин прошел ревакцинацию от Covid-19 и гриппа одновременно

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Бывший министр здравоохранения республики и действующий руководитель администрации Радия Хабирова Максим Забелин в соцсетях сообщил о том, что в третий раз привился от коронавируса.

vk.com/zabelinm

«Сегодня прошел повторную ревакцинацию от Covid-19. Наши российские вакцины показали хорошую эффективность в защите от всех новых штаммов. В общей сложности это уже моя 3-я прививка. Чувствую себя отлично.

Заодно привился от сезонного гриппа. В один день две прививки ставить можно, врачи рекомендуют, но только в разные анатомические области.

А вообще, пора уже всем подумать о приближающейся осени-зиме, когда вирусы снова поднимут голову. Защитные антитела вырабатываются не сразу, поэтому, как говорится, готовь сани летом», – написал Максим Забелин.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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