Максим Забелин прошел ревакцинацию от Covid-19 и гриппа одновременно

«Сегодня прошел повторную ревакцинацию от Covid-19. Наши российские вакцины показали хорошую эффективность в защите от всех новых штаммов. В общей сложности это уже моя 3-я прививка. Чувствую себя отлично.

Заодно привился от сезонного гриппа. В один день две прививки ставить можно, врачи рекомендуют, но только в разные анатомические области.

А вообще, пора уже всем подумать о приближающейся осени-зиме, когда вирусы снова поднимут голову. Защитные антитела вырабатываются не сразу, поэтому, как говорится, готовь сани летом», – написал Максим Забелин.