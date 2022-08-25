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Общество

Семьи Башкортостана тратят более 20 тыс. рублей в месяц на человека

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало отчет о потребительских расходах домашних хозяйств за первый квартал 2022 года. Это один из основных показателей, характеризующих уровень жизни населения.

В первом квартале 2022 года семьи тратили в среднем 20,6 тыс. рублей на человека в месяц – это чуть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,7 тыс. рублей).

40,7% от этой суммы приходится на непродовольственные товары (в прошлом году – 45,3%);

33,1% – на продукты и питание вне дома (29,3%);

25% – на оплату услуг (24,2%);

1,2% – на алкогольные напитки (1,2%).

При этом наблюдается огромный разрыв в уровне затрат: если наиболее обеспеченные семьи тратят по 47,1 тыс. рублей в месяц на человека, то семьи с наименьшим доходом – 7,8 тыс. рублей.

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