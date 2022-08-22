В Башкортостане обнаружили вспышку Covid-19 в детском лагере

Как сообщили в Роспотребнадзоре, первоначально в лагере обнаружили трех детей с симптомами ОРВИ. Все трое сдали положительные тесты на коронавирус и были госпитализированы.

После этого ведомство поручило провести тестирование всех отдыхающих и всего персонала лагеря, было выявлено еще несколько заразившихся с бессимптомным течением болезни.

Люди с подтвержденным диагнозом изолированы, остальные находятся под наблюдением.

В июле 2021 года Covid-19 подтвердился у 45 детей и одного взрослого сотрудника детского лагеря «Чайка». Всего на тот момент в учреждении отдыхало порядка 350 детей. Тогда Радий Хабиров потребовал уволить руководство лагеря, было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».