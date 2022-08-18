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В Уфе врач МВД обвиняется в посредничестве при даче взятки

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Следственный комитет Башкортостана сообщает о том, что хирург ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД» пойдет под суд по уголовному делу.

40-летнему медику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Следствие считает, что обвиняемый потребовал от сотрудника полиции, проходящего военно-врачебную комиссию в связи с проблемами со здоровьем, взятку в размере почти одного миллиона рублей для передачи должностным лицам медсанчасти.

За взятку он пообещал помочь с получением положительного решения военно-врачебной комиссии о выдаче полицейскому единовременной выплаты в размере около трех миллионов рублей в связи с травмой, полученной на службе.

Полицейский обратился в органы ФСБ, медик был задержан с поличным при передаче денег. Обвиняемый частично признал вину.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и изучается причастность к другим аналогичным преступлениям.

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