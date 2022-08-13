В Башкортостане чиновники прошли «Гонку героев»

«Гонка героев» – это экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности.

«В этом и была основная идея военно-патриотического парка "Патриот". Чтобы одни могли проявить себя и свою силу воли на "Гонке героев", другие – показать детям технику, третьи – погулять с детьми, послушать концерт и просто хорошо провести время.

Сегодня "Гонку героев" проходят наши чиновники – государственные и муниципальные служащие республики испытывают на себе трассу. Мы хотели напомнить коллегам, что движение и спорт – это важная часть жизни, многие из нас действительно засиделись в кабинетах. А во-вторых – укрепить командный дух, который тоже очень важен для работы.

Всех поздравляю с Днем физкультурника! Всем здоровья и хороших выходных!» – написал Радий Хабиров.