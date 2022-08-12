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В Башкортостане суточный прирост больных Covid-19 впервые с апреля превысил 150 человек

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Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 12 августа 2022 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 166 новых случаев заболевания коронавирусом – это наибольший суточный прирост с конца апреля текущего года.

Зафиксирован один случай смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19. 12 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

Суточный прирост начал резко расти в конце прошлого месяца: до 29 июля регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно.

Для сравнения, в начале марта 2022 года, когда распространился штамм «омикрон», суточный прирост в Башкортостане составлял порядка 3,1-3,4 тыс. человек.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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