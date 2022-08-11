В Башкортостане мотоциклист, сбивший ребенка, получил 6 лет тюрьмы

Верховный суд республики рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Челябинской области.
В суде установлено, что вечером в июле 2021 года подсудимый, управляя мотоциклом с неработающей передней фарой, наехал на 10-летнюю девочку, передвигавшуюся на электросамокате.
Не оказав ребенку помощи, мужчина скрылся с места ДТП. Через несколько дней девочка скончалась в больнице.
Первоначально Сибайский городской суд приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишив права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 34 месяца.
Решение суда обжаловали и сам обвиняемый, и прокуроры. Сегодня, 11 августа, пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что Верховный суд встал на сторону прокуратуры и изменив место пребывания на колонию общего режима. Мужчина взят под стражу в здании суда.
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