В Башкортостане мотоциклист, сбивший ребенка, получил 6 лет тюрьмы

В суде установлено, что вечером в июле 2021 года подсудимый, управляя мотоциклом с неработающей передней фарой, наехал на 10-летнюю девочку, передвигавшуюся на электросамокате.

Не оказав ребенку помощи, мужчина скрылся с места ДТП. Через несколько дней девочка скончалась в больнице.

Первоначально Сибайский городской суд приговорил молодого человека к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишив права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 34 месяца.

Решение суда обжаловали и сам обвиняемый, и прокуроры. Сегодня, 11 августа, пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что Верховный суд встал на сторону прокуратуры и изменив место пребывания на колонию общего режима. Мужчина взят под стражу в здании суда.