В Башкортостане будут штрафовать за распитие спиртных напитков на пляже

Этот вопрос подняли на совещании по вопросам безопасности в правительстве республики.

Заместитель премьер-министра Ирек Сагитов заявил, что уже сформировано 400 профилактических групп, которые будут патрулировать пляжи и штрафовать людей, распивающих алкоголь или находящихся в состоянии опьянения.

На уровне законов такое право у муниципальных комиссий есть, но оно не применяется. Сагитов призвал комиссии активнее взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов и пресекать нарушения правил охраны жизни людей на воде.