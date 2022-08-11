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Общество

В Башкортостане будут штрафовать за распитие спиртных напитков на пляже

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Из-за растущего количества несчастных случаев на воде в республике принято решение ужесточить контроль над поведением отдыхающих.

Этот вопрос подняли на совещании по вопросам безопасности в правительстве республики.

Заместитель премьер-министра Ирек Сагитов заявил, что уже сформировано 400 профилактических групп, которые будут патрулировать пляжи и штрафовать людей, распивающих алкоголь или находящихся в состоянии опьянения.

На уровне законов такое право у муниципальных комиссий есть, но оно не применяется. Сагитов призвал комиссии активнее взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов и пресекать нарушения правил охраны жизни людей на воде.

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