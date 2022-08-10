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В Уфе предпринимательница обвиняется в хищении 5 млн рублей

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Уголовное дело возбуждено в отношении руководительницы нескольких уфимских фирм по статье «мошенничество». Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Следствие считает, что обвиняемая, участвуя в госпрограмме поддержки малого и среднего предпринимательства, подавала заведомо подложные документы о приобретении в лизинг швейного и хлебопекарного оборудования.

Документы передавались в Минэкономразвития, женщине предоставлялись субсидии на уплату первого взноса по договорам лизинга. Так обвиняемая получила порядка пяти млн рублей. Далее она подавала фальшивые отчеты о закупке оборудования.

Теперь женщина обвиняется в хищении бюджетных средств. Вину она не признала, дело рассмотрит суд Кировского района Уфы.

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