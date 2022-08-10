В Уфе предпринимательница обвиняется в хищении 5 млн рублей

Следствие считает, что обвиняемая, участвуя в госпрограмме поддержки малого и среднего предпринимательства, подавала заведомо подложные документы о приобретении в лизинг швейного и хлебопекарного оборудования.

Документы передавались в Минэкономразвития, женщине предоставлялись субсидии на уплату первого взноса по договорам лизинга. Так обвиняемая получила порядка пяти млн рублей. Далее она подавала фальшивые отчеты о закупке оборудования.

Теперь женщина обвиняется в хищении бюджетных средств. Вину она не признала, дело рассмотрит суд Кировского района Уфы.