Министр здравоохранения Башкортостана призвал всех пройти вакцинацию против Covid-19

«Несмотря на общую стабилизацию ситуации с новой коронавирусной инфекцией, мы наблюдаем ежедневный прирост заболевших с Covid-19.

За предыдущие годы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией система здравоохранения республики усовершенствовала методы диагностики и лечения, а также разработала рекомендации профилактики заболевания.

С наступлением осени ожидается прирост заболеваемости – это связано с сезонными нашими заболеваниями и общим снижением иммунитета.

Для того, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции, наша общая задача – соблюдение правил и рекомендаций. И вакцинация остается одним из самых действенных способов сохранения здоровья каждого, а коллективный иммунитет – это гарантия здоровья всего населения РБ.

Кабинеты вакцинации в поликлиниках работают ежедневно, можно прийти как по записи, так и в порядке живой очереди. Вакцины достаточно, и она постоянно поступает с федерального центра», – написал Айрат Рахматуллин.