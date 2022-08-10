В Уфе 30-летний мужчина утонул, пытаясь на спор переплыть озеро Теплое

Инцидент произошел во вторник, девятого августа. Около 16.30 в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в верхнем сбросном канале озера Теплого утонул мужчина.
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По словам очевидцев, компания из трех человек, в которой уфимец отдыхал на берегу водоема, употребляла алкоголь. В какой-то момент все трое решили на спор переплыть канал.
Сначала стала тонуть девушка – ее спас плывущий рядом парень. Но на помощь своему другу, который начал захлёбываться, он не пришёл – тот был слишком далеко.
На место выехали водолазы поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты. Через полчаса поисков они обнаружили тело утонувшего.
Погибшему было 30 лет. Место, где компания купалась, не предназначено для этого, на берегу установлено два аншлага, предупреждающих о запрете купания.
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