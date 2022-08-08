В Башкортостане задержали вандала, разгромившего парк Победы

Полиция Ишимбая задержала мужчину, обвиняемого в порче пяти информационных плит в парке Победы. Инцидент произошел шестого августа.
vk.com/Ишимбайский район республики Башкортостан
В недавно отреставрированном парке Победы неизвестный разбил памятные плиты, которые являются частью экспозиции выставки военной техники современности и времен Великой Отечественной войны.
Восьмого августа полиция по горячим следам задержала 40-летнего ранее судимого местного жителя, возбуждено уголовное дело.
Сейчас идут восстановительные работы. По текущим подсчетам администрации, ущерб, причиненный вандалом, составил более 50 тыс. рублей.
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