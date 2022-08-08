В Башкортостане задержали вандала, разгромившего парк Победы

В недавно отреставрированном парке Победы неизвестный разбил памятные плиты, которые являются частью экспозиции выставки военной техники современности и времен Великой Отечественной войны.

Восьмого августа полиция по горячим следам задержала 40-летнего ранее судимого местного жителя, возбуждено уголовное дело.

Сейчас идут восстановительные работы. По текущим подсчетам администрации, ущерб, причиненный вандалом, составил более 50 тыс. рублей.