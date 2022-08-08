В Уфе суд оставил виновницу смертельного ДТП под домашним арестом

Авария произошла 27 июля около 13.30 в Кировском районе Уфы на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры.

Обвиняемая за рулем Nissan Juke, совершая левый поворот, сбила 39-летнюю женщину с маленьким сыном на пешеходном переходе.

Сначала виновница аварии говорила, что отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а после столкновения перепутала педали газа и тормоза. Во время суда она изменила показания, заявив, что отвлеклась на другой автомобиль. Ее отправили под домашний арест.

Сегодня, восьмого августа, состоялось рассмотрение апелляции защиты с просьбой смягчить меру наказания. Ходатайство было отклонено, женщина останется под домашним арестом.