В Башкортостане расширили меру поддержки для многодетных семей

Первоначально многодетные семьи республики и семьи, воспитывающие детей-инвалидов могли претендовать только на земельный участок.
Участки выдавались слишком медленно, очереди тянулись годами, особенно в крупных городах.
В 2020 году семьям предложили альтернативу: можно отказаться от участка и получить выплату в 250 тысяч рублей в виде сертификата.
Эти деньги в течение 18 месяцев можно было потратить на:
– оплату приобретаемого жилого помещения (квартиры, комнаты или дома), в том числе в строящемся объекте;
– погашение ипотеки;
– строительство или достройку частного дома;
– покупку земельного участка.
Теперь, как сообщает премьер-министр правительства Андрей Назаров, сертификат можно потратить на:
– уплату первоначального взноса по ипотеке;
– погашение основного долга или процентов.
Выплата предоставляется на бессрочный период. Также сейчас прорабатывается возможность получения услуги в электронном виде.
Сертификат полагается семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей либо несовершеннолетнего ребенка-инвалида, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
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