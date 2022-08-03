В Башкортостане расширили меру поддержки для многодетных семей

Участки выдавались слишком медленно, очереди тянулись годами, особенно в крупных городах.

В 2020 году семьям предложили альтернативу: можно отказаться от участка и получить выплату в 250 тысяч рублей в виде сертификата.

Эти деньги в течение 18 месяцев можно было потратить на:

– оплату приобретаемого жилого помещения (квартиры, комнаты или дома), в том числе в строящемся объекте;

– погашение ипотеки;

– строительство или достройку частного дома;

– покупку земельного участка.

Теперь, как сообщает премьер-министр правительства Андрей Назаров, сертификат можно потратить на:

– уплату первоначального взноса по ипотеке;

– погашение основного долга или процентов.

Выплата предоставляется на бессрочный период. Также сейчас прорабатывается возможность получения услуги в электронном виде.

Сертификат полагается семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей либо несовершеннолетнего ребенка-инвалида, нуждающимся в улучшении жилищных условий.