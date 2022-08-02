В Башкортостане планируют увеличить продолжительность жизни населения до 77 лет

Документ опубликован на портале правовой информации.

В нем говорится, в частности, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни населения должна составить 77,11 лет.

В 2016 году этот показатель составил 71 год, в 2010 – 68,89. Целевой показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни – 67,6 лет.

В стратегии говорится, что для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

– создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи;

– внедрение новых медицинских технологий;

– предотвращение распространения заболеваний;

– совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья;

– обеспечение биологической безопасности населения;

– увеличение доли жителей, ведущих здоровый образ жизни;

– внедрение цифровых технологий в системе здравоохранения;

– обеспечение оптимальной доступности первичной медпомощи для всех жителей;

– снижение показателей смертности;

– ликвидация кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения;

– увеличение объема экспорта медицинских услуг.