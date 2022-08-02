В Башкортостане планируют увеличить продолжительность жизни населения до 77 лет

Премьер-министра правительства республики Андрей Назаров подписал поправки в стратегию социально-экономического развития на период до 2030 года.
Документ опубликован на портале правовой информации.
В нем говорится, в частности, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни населения должна составить 77,11 лет.
В 2016 году этот показатель составил 71 год, в 2010 – 68,89. Целевой показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни – 67,6 лет.
В стратегии говорится, что для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
– создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи;
– внедрение новых медицинских технологий;
– предотвращение распространения заболеваний;
– совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья;
– обеспечение биологической безопасности населения;
– увеличение доли жителей, ведущих здоровый образ жизни;
– внедрение цифровых технологий в системе здравоохранения;
– обеспечение оптимальной доступности первичной медпомощи для всех жителей;
– снижение показателей смертности;
– ликвидация кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения;
– увеличение объема экспорта медицинских услуг.
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