Башкортостан начинает подготовку к новой волне коронавируса

Глава республиканского отделения Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что прогнозы экспертов касательно подъема заболеваемости Covid-19 в регионе пока сбываются.
Роспотребнадзор ожидает повышения заболеваемости ближе к осени.
«Новая волна все равно будет. Как мы с вами и предполагали, к сентябрю будет подъем по коронавирусной инфекции.
Но судя по времени, у нас на то, чтобы подготовиться к вакцинации и ревакцинации, есть еще как минимум три-четыре недели до активного роста заболеваемости», – сообщила Анна Казак.
Радий Хабиров поручил к 29 августа подготовить доклад о ходе ревакцинации в республике.
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