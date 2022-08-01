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Башкортостан начинает подготовку к новой волне коронавируса

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Глава республиканского отделения Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что прогнозы экспертов касательно подъема заболеваемости Covid-19 в регионе пока сбываются.

Роспотребнадзор ожидает повышения заболеваемости ближе к осени.

«Новая волна все равно будет. Как мы с вами и предполагали, к сентябрю будет подъем по коронавирусной инфекции.

Но судя по времени, у нас на то, чтобы подготовиться к вакцинации и ревакцинации, есть еще как минимум три-четыре недели до активного роста заболеваемости», – сообщила Анна Казак.

Радий Хабиров поручил к 29 августа подготовить доклад о ходе ревакцинации в республике.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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