Башкортостан начинает подготовку к новой волне коронавируса

Роспотребнадзор ожидает повышения заболеваемости ближе к осени.

«Новая волна все равно будет. Как мы с вами и предполагали, к сентябрю будет подъем по коронавирусной инфекции.

Но судя по времени, у нас на то, чтобы подготовиться к вакцинации и ревакцинации, есть еще как минимум три-четыре недели до активного роста заболеваемости», – сообщила Анна Казак.

Радий Хабиров поручил к 29 августа подготовить доклад о ходе ревакцинации в республике.