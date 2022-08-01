Министр здравоохранения прокомментировал ситуацию с распространением Covid-19 в Башкортостане

Первого августа на совещании в правительстве республики глава Минздрава Айрат Рахматуллин рассказал о том, как обстоят дела с распространением коронавирусной инфекции в регионе.
«На сегодняшний день ситуация по коронавирусной инфекции стабильная. Фиксируем рост забоеваемости за последние семь дней на 26%, то есть небольшой рост есть», – сообщил Рахматуллин.
Всего за последние сутки зарегистрировано 90 новых случаев заболевания коронавирусом – это наибольший суточный прирост с третьего июня.
Коэффициент распространения заболеваемости в республике ниже, чем в среднем по России (1,3 и 1,6 соответственно). Свободно 7% коечного фонда.
С начала месяца и до 29 июля регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно.
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