В Башкортостане суточный прирост больных Covid-19 впервые с июня превысил 80 человек

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусом – это наибольший суточный прирост с шестого июня.

Новых случаев смерти из-за осложнений, вызванных коронавирусом, не зафиксировано. 12 пациентам поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

С начала месяца и до 29 июля регистрировали 45-47 новых пациентов с Covid-19 ежедневно.

Для сравнения, в начале марта 2022 года, когда распространился штамм «омикрон», суточный прирост в Башкортостане составлял порядка 3,1-3,4 тыс. человек.