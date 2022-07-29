Суд изъял у бывшего главы Иглинского района земельные участки в пользу республики

В январе текущего года Радий Хабиров заинтересовался деятельностью Ришата Исхакова: у покинувшего должность главы Иглинского района, у его семьи и аффилированных компаний остались 2,5 тысячи га земли на правах аренды и 1042 га – в частной собственности. При этом Исхаков противодействует работе местной администрации, в связи с чем Хабиров поручил создать специальную комиссию с участием прокуратуры, которая расследует, каким образом такое количество земли оказалось отчуждено от муниципалитета.

В апреле прокуратура обратилась в суд – были выявлены нарушения земельного законодательства при продаже участков: Исхаков, будучи главой Иглинского района, передал в 2007 году ООО «КСОХ Ташлы» землю в аренду, а в 2013 году сам получил их от организации в аренду и впоследствии выкупил менее чем за 300 тыс. рублей.

Суд установил, что изначально земля передавалась ООО «КСОХ Ташлы» без конкурса, а значит, вся сделка является ничтожной. Участки площадью 819 кв. м. и 21 257 кв. м, на которых расположены конюшня и ангар базы отдыха, вернутся в собственность республики.