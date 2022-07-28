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Виновницу смертельного ДТП в Уфе отпустили под подписку о невыезде

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27 июля около 13.30 в Кировском районе Уфы на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры 28-летняя местная жительница за рулем Nissan Juke сбила женщину с ребенком.

Авария произошла на пешеходном переходе, когда водительница совершала левый поворот. 39-летняя женщина с ребенком скончались на месте.

Виновница аварии заявила, что отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а после столкновения перепутала педали газа и тормоза.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемая до завершения следствия будет находиться под подпиской о невыезде.

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