Виновницу смертельного ДТП в Уфе отпустили под подписку о невыезде

27 июля около 13.30 в Кировском районе Уфы на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры 28-летняя местная жительница за рулем Nissan Juke сбила женщину с ребенком.
Авария произошла на пешеходном переходе, когда водительница совершала левый поворот. 39-летняя женщина с ребенком скончались на месте.
Виновница аварии заявила, что отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а после столкновения перепутала педали газа и тормоза.
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемая до завершения следствия будет находиться под подпиской о невыезде.
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