Виновницу смертельного ДТП в Уфе отпустили под подписку о невыезде

Авария произошла на пешеходном переходе, когда водительница совершала левый поворот. 39-летняя женщина с ребенком скончались на месте.

Виновница аварии заявила, что отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а после столкновения перепутала педали газа и тормоза.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемая до завершения следствия будет находиться под подпиской о невыезде.