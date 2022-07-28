Ратмир Мавлиев вошел в первую группу национального рейтинга мэров России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров за июнь-июль 2022 года.
vk.com/ratmir.mavliev
Исследования проводились среди 88 столиц регионов и крупных городов.
В национальном рейтинге глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев занял 14 строчку.
В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей. Мавлиев в предыдущей версии рейтинга за апрель-май текущего года занимал 15 место.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. Сергей Собянин (Москва);
2. Ильсур Метшин (Казань);
3. Руслан Кухарук (Тюмень);
4. Александр Беглов (Санкт-Петербург);
5. Алексей Копайгородский (Сочи);
6. Дмитрий Денисов (Калуга);
7. Максим Ряшин (Ханты-Мансийск);
8. Хас-Магомед Кадыров (Грозный);
9. Сергей Кузнецов (Новокузнецк);
10. Наиль Магдеев (Набережные Челны);
11. Дмитрий Миляев (Тула);
12. Антон Иванов (Белгород);
13. Алексей Титовский (Салехард);
14. Ратмир Мавлиев (Уфа);
15. Вадим Кстенин (Воронеж).
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