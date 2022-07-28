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Ратмир Мавлиев вошел в первую группу национального рейтинга мэров России

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров за июнь-июль 2022 года.

vk.com/ratmir.mavliev

Исследования проводились среди 88 столиц регионов и крупных городов.

В национальном рейтинге глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев занял 14 строчку. 

В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей. Мавлиев в предыдущей версии рейтинга за апрель-май текущего года занимал 15 место.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Сергей Собянин (Москва);

2. Ильсур Метшин (Казань);

3. Руслан Кухарук (Тюмень);

4. Александр Беглов (Санкт-Петербург);

5. Алексей Копайгородский (Сочи);

6. Дмитрий Денисов (Калуга);

7. Максим Ряшин (Ханты-Мансийск);

8. Хас-Магомед Кадыров (Грозный);

9. Сергей Кузнецов (Новокузнецк);

10. Наиль Магдеев (Набережные Челны);

11. Дмитрий Миляев (Тула);

12. Антон Иванов (Белгород);

13. Алексей Титовский (Салехард);

14. Ратмир Мавлиев (Уфа);

15. Вадим Кстенин (Воронеж).

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