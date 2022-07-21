Азамат Юлдашбаев официально стал мэром Сибая

Депутаты Горсовета Сибая официально утвердили Азамата Юлдашбаева в должности главы администрации города.
Фото: администрация Сибая
С 25 июня текущего года Юлдашбаев руководил администрацией в качестве исполняющего обязанности.
Мэр Сибая Рустем Афзалов в апреле перешел на должность министра предпринимательства и туризма Башкортостана.
Азамат Юлдашбаев окончил БашГУ, работал учителем физкультуры в школе, таможенным инспектором, несколько лет возглавлял Сибайский почтамт и филиал Республиканского центра социальной поддержки населения.
До ухода Афзалова Юлдашбаев был его заместителем по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунального хозяйству.
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