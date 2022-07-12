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В Башкортостане за неделю выросла заболеваемость коронавирусом

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12 июля на совещании в правительстве республики министр здравоохранения Айрат Рахматуллин отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«По дашбордам координационного центра правительства, за последние 30 дней заболеваемость снизилась на 38%, за последние семь дней мы фиксируем небольшой рост на 4%», – сообщил Рахматуллин.

Суточный прирост заболевших составил 49 человек. Один человек скончался из-за осложнений, вызванных болезнью, 12 пациентам поставили диагноз «внебольничная пневмония».

Для сравнения, в начале июня фиксировали 86-99 новых случаев заражения и 2-5 смертей ежедневно.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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