В Башкортостане могут вернуть коронавирусные ограничения

«Крайне тревожная ситуация у нас по коллективному иммунитету – всего 20,7% у нас сегодня коллективный иммунитет и есть только два с половиной месяца, чтобы подойти к осеннему эпидподъему заболеваемости.

Поэтому по вакцинации и ревакцинации надо активно сейчас отработать, потому что уже в европейских странах мы видим повышение заболеваемости Covid-19, в том числе штаммами с тяжелым течением. Чтобы подготовиться к осеннему сезону, нам нужно уже сегодня начать контролировать эти цифры.

Напомню, что со второго июля приостановлена большая часть ковидных ограничений, но остается запрет на проведение массовых мероприятий с участием родителей в детском отдыхе. И приезжающие из-за границы люди обязательно должны сдавать ПЦР-тест в случае если не болели и не вакцинировались в последние шесть месяцев, загружать сертификаты на Госуслуги», – сказала глава отделения Роспотребнадзора Анна Казак.

Радий Хабиров на это ответил, что 13 июля организует большое совещание с участием глав муниципалитетов по теме вакцинации.