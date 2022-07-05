18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане могут вернуть коронавирусные ограничения

Поделиться:

На совещании в правительстве Башкортостана обсудили ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе.

«Крайне тревожная ситуация у нас по коллективному иммунитету – всего 20,7% у нас сегодня коллективный иммунитет и есть только два с половиной месяца, чтобы подойти к осеннему эпидподъему заболеваемости.

Поэтому по вакцинации и ревакцинации надо активно сейчас отработать, потому что уже в европейских странах мы видим повышение заболеваемости Covid-19, в том числе штаммами с тяжелым течением. Чтобы подготовиться к осеннему сезону, нам нужно уже сегодня начать контролировать эти цифры.

Напомню, что со второго июля приостановлена большая часть ковидных ограничений, но остается запрет на проведение массовых мероприятий с участием родителей в детском отдыхе. И приезжающие из-за границы люди обязательно должны сдавать ПЦР-тест в случае если не болели и не вакцинировались в последние шесть месяцев, загружать сертификаты на Госуслуги», – сказала глава отделения Роспотребнадзора Анна Казак.

Радий Хабиров на это ответил, что 13 июля организует большое совещание с участием глав муниципалитетов по теме вакцинации.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: