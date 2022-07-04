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Общество

В Башкортостане на этой неделе будут длинные выходные

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Праздничный выходной день и сокращенная рабочая неделя: когда будут отдыхать жители Башкортостана в июле 2022 года?

Девятого июля республика празднует один из наиболее значимых для мусульман праздников – Курбан-байрам.

Так как в 2022 году праздничный день выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 11 июля, а рабочая неделя 12-15 июля будет сокращенной.

Это последний праздничный выходной в республике до октября.

В Уфе на Курбан-байрам традиционно будут организованы обрядовые площадки.

Все оборудуют две площадки: на территориях Северного автовокзала и ТЦ «Караван» в Зинино. 30 июня состоялось обсуждение их организации с участием заместителя главы администрации Уфы Владимира Жебровского

Службы города совместно с представителями религиозных организаций обозначили основные моменты, на которые следует обратить особое внимание для проведения праздничных мероприятий в соответствии со всеми санитарными нормами.

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