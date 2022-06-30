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Общество

В Минздраве ожидают начала новой волны Covid-19 осенью

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На сегодняшний день коронавирус практически перестал быть проблемой для жителей республики, но инфекционисты связывают это с сезонным спадом заболеваемости.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в эфире Business FM сообщил о том, что республика вторую неделю держит лидерские позиции по темпам вакцинации и ревакцинация населения, занимая третье место в стране.

За последний месяц заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 30%. Однако Минздрав готовится к новой волне коронавируса, которая, как ожидается, накроет регион осенью.

Это связано в первую очередь с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ранее Радий Хабиров говорил о том, что необходимо препятствовать возвращению в регион дельта-штамма, вызывающего тяжелые осложнения.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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