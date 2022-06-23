Жители Башкортостана будут отдыхать 31 декабря

Новогодние праздники продлятся девять дней – с 31 декабря 2022 года по восьмое января 2023 года.

Так как Новый год выпадает на субботу, этот день будет нерабочим.

Выходные первого и восьмого января (оба выпадают на воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и восьмое мая 2023 года соответственно.

Таким образом, в следующих феврале и мае будет по четыре выходных подряд (23-26 февраля и 6-9 мая).