Жители Башкортостана будут отдыхать 31 декабря

Минтруд России подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. Информация опубликована в соцсетях ведомства.
Новогодние праздники продлятся девять дней – с 31 декабря 2022 года по восьмое января 2023 года.
Так как Новый год выпадает на субботу, этот день будет нерабочим.
Выходные первого и восьмого января (оба выпадают на воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и восьмое мая 2023 года соответственно.
Таким образом, в следующих феврале и мае будет по четыре выходных подряд (23-26 февраля и 6-9 мая).
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