В Госдуме одобрили идею Госсобрания Башкортостана отбирать автомобили за вождение в нетрезвом виде

Законопроектом вводится уголовная ответственность для тех, кто был дважды оштрафован и попался за рулем без прав в третий раз. В таком случае нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Также документ содержит положение о конфискации автомобиля в тех случаях, когда водитель во второй раз в течение года попадается пьяным за рулем или же становится виновником ДТП с тяжелыми последствиями.

«Уголовную ответственность предлагается ввести в том числе для тех, кто сел за руль без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превысил скорость либо выехал на встречную полосу движения. Конфискация автомобиля может быть применена в случае вынесения судом обвинительного приговора по уголовному делу.

Автомобиль – источник повышенной опасности. Под управлением безответственного человека, лишенного водительских прав и находящегося в состоянии алкогольного опьянения, он может стать орудием убийства. Ужесточение ответственности вплоть до уголовной с конфискацией автомобиля будет хорошей профилактической мерой. Человек десять раз подумает, прежде чем пойти на такое серьезное правонарушение», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.