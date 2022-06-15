Самый богатый депутат Горсовета Уфы – представитель партии «Зеленые»

Общая сумма задекларированных 35 депутатами доходов превысила 500 млн рублей.

Самым богатым депутатом Горсовета Уфы оказался Александр Дегтев, представляющий экологическую партию «Зеленые»: он официально заработал за прошлый год 79 млн рублей.

Супруга Дегтева заработала 12,1 млн рублей. В собственности у семьи есть квартира (191 кв. м.), автомобили Mercedes Benz GLE 400 и GLC 250 и гараж, а также земельный участок (1,5 тыс. кв. м.) и доля в нежилом помещении.

На втором месте по доходам – Руслан Зайнуллин (фракция ЛДПР), заработавший 64,1 млн рублей. Зайнуллин является бизнесменом и владеет более чем 200 земельными участками, а также квартирой (112 кв. м.) и автомобилями Mercedes Bens S200 и A220.

Замыкает тройку лидеров депутат Андрей Егоров (КПРФ) – 62 млн рублей за 2021 год. У него в собственности пять земельных участков и две квартиры (общая площадь – 223 кв. м.). У его жены в собственности автомобиль Porsche Cayenne.