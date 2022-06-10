В Башкортостане примут закон о бесплатном ночлеге для бездомных

«Законопроект о бесплатном ночлеге для бездомных рассмотрим на июньском пленарном заседании.

В Уфе действует Республиканский центр помощи лицам без определенного места жительства. Там бездомные могут получить крышу над головой. Услуги этого центра платные. Мы считаем это неправильным. Пусть стоимость и символическая – 100 рублей за ночь. Но надо же понимать, что у бездомных денег зачастую нет вообще. Если это центр помощи, то помощь должна оказываться бесплатно.

Мы намерены узаконить право бездомных на бесплатные социальные услуги. Не такая уж большая нагрузка на бюджет, а для бездомных это очень важно. Тем более что это единственное подобное госучреждение в республике. Основная же часть помощи бездомным оказывается некоммерческими и религиозными организациями за счет грантов и спонсоров. Тоже не совсем правильно. Надо усиливать государственную составляющую. Думаю, еще вернемся к тому вопросу», – написал Рустам Ишмухаметов.