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В Уфе сотрудник ГИБДД осужден за мошенничество

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Очередной скандал в уфимском ГИБДД: на этот раз сотрудник ведомства уличен в мошенничестве.

По версии следствия, полицейский остановил автомобиль и предложил водителю пройти проверку на алкодетектере, который был заранее настроен на положительный результат.

Далее он потребовал от водителя «штраф» в размере 20 тысяч рублей, пообещав замять дело.

Пострадавший сразу обратился в полицию и сообщил о вымогательстве. Сотрудник ГИБДД признал вину и получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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