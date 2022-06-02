В Уфе сотрудник ГИБДД осужден за мошенничество

По версии следствия, полицейский остановил автомобиль и предложил водителю пройти проверку на алкодетектере, который был заранее настроен на положительный результат.

Далее он потребовал от водителя «штраф» в размере 20 тысяч рублей, пообещав замять дело.

Пострадавший сразу обратился в полицию и сообщил о вымогательстве. Сотрудник ГИБДД признал вину и получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.