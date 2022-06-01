Главный санитарный врач Башкортостана рассказала о том, нужно ли вакцинироваться от оспы обезьян

«Обеспокоенность я могу снять, потому что в нашей республике нет случаев заражения оспой обезьян, и они могут быть только завозные. Поэтому мы всегда говорим, что путешественники, посещающие африканские страны, должны беспокоиться о том, что заражение возможно.

В 1970 году впервые был зарегистрирован случай передачи оспы обезьян человеку. Заболевание может передаться контактно-бытовым способом, при употреблении в пищу необработанного мяса, но я еще раз повторю, что в России случаи заражения могут быть только завозными, поэтому сегодня в республике беспокоиться по этому поводу не нужно.

Есть четыре вида оспы, и вакцинация, которая была до 1980 года – старшее поколение ее проходило – она опосредованно защищает от этого заболевания.

В России есть зарегистрированные тест-системы, поставить диагноз можно только на основании лабораторных исследований.

Сегодня необходимости вакцинироваться у нас нет, потому что в Россию это заболевание пока не завезли», – сказала Анна Казак.