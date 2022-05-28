В Роспотребнадзоре рассказали о том, когда ожидают подъема заболеваемости коронавирусом в Башкортостане

По словам Венеры Саттаровой, несмотря на то, что план вакцинации в республике перевыполнен, расслабляться рано: уровень коллективного иммунитета снижается и составляет на сегодняшний день 36,1%, по России в среднем – 36,8%.

«В данной ситуации нужно помнить о двух моментах: все-таки Covid-19 приобретает сезонный характер, и ближе к осени, когда у нас начинает расти заболеваемость ОРВИ, когда формируются коллективы, в том числе детские, мы ожидаем подъема заболеваемости.

И второй момент – мы отмечаем в последнее время снижение такого показателя, как уровень коллективного иммунитета. Например, за последние две недели он снизился более чем на шесть процентов.

Уровень коллективного иммунитета складывается из двух показателей: это количество заболевших и выздоровевших за последние шесть месяцев и количество вакцинированных за тот же период. Уровень заболеваемости имеет тенденцию к снижению, но и уровень вакцинации тоже снижается», – сообщила Саттарова.