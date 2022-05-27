Минздрав Башкортостана возглавил 35-летний Айрат Рахматуллин

Максим Забелин в этом году перешел с должности министра здравоохранения республики, которую занимал три года, на должность главы администрации Радия Хабирова.
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Его место официально занял бывший главврач ГКБ №18 – 35-летний Айрат Рахматуллин.
Айрат Рахматуллин окончил БГМУ, кандидат наук, по специальности – невролог. Работал в РКБ имени Куватова, затем экспертом в Минздраве республики.
Некоторое время возглавлял Дюртюлинскую ЦРБ, с прошлого года перешел на аналогичную должность в 18-ю больницу Уфы.
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