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Минздрав Башкортостана возглавил 35-летний Айрат Рахматуллин

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Максим Забелин в этом году перешел с должности министра здравоохранения республики, которую занимал три года, на должность главы администрации Радия Хабирова.

vk.com/dr.arakhmatullin

Его место официально занял бывший главврач ГКБ №18 – 35-летний Айрат Рахматуллин.

Айрат Рахматуллин окончил БГМУ, кандидат наук, по специальности – невролог. Работал в РКБ имени Куватова, затем экспертом в Минздраве республики.

Некоторое время возглавлял Дюртюлинскую ЦРБ, с прошлого года перешел на аналогичную должность в 18-ю больницу Уфы.

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