Минздрав Башкортостана возглавил 35-летний Айрат Рахматуллин

Его место официально занял бывший главврач ГКБ №18 – 35-летний Айрат Рахматуллин.

Айрат Рахматуллин окончил БГМУ, кандидат наук, по специальности – невролог. Работал в РКБ имени Куватова, затем экспертом в Минздраве республики.

Некоторое время возглавлял Дюртюлинскую ЦРБ, с прошлого года перешел на аналогичную должность в 18-ю больницу Уфы.