В Башкортостане Covid-19 обнаружен только в 7 муниципалитетах

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 13 мая 2022 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом.
Covid-19 обнаружен только в следующих муниципалитетах:
– Уфа – 24;
– Нефтекамск – 15;
– Октябрьский – 13;
– Янаульский район – 3;
– Стерлитамак – 3;
– Дюртюлинский район – 2;
– Салават – 1.
В стационарах лечатся 163 пациента, большинство из них – в возрасте 60+. 33 находятся в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ.
Зарегистрировано шесть случаев смерти из-за последствий Covid-19, 21 пациенту поставлен диагноз «внебольничная пневмония».
Для сравнения, 13 февраля текущего года суточный прирост составил 3502 человека.
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