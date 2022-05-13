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В Башкортостане Covid-19 обнаружен только в 7 муниципалитетах

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Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 13 мая 2022 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом.

Covid-19 обнаружен только в следующих муниципалитетах:

– Уфа – 24;

– Нефтекамск – 15;

– Октябрьский – 13;

– Янаульский район – 3;

– Стерлитамак – 3;

– Дюртюлинский район – 2;

– Салават – 1.

В стационарах лечатся 163 пациента, большинство из них – в возрасте 60+. 33 находятся в тяжелом состоянии, один подключен к ИВЛ.

Зарегистрировано шесть случаев смерти из-за последствий Covid-19, 21 пациенту поставлен диагноз «внебольничная пневмония». 

Для сравнения, 13 февраля текущего года суточный прирост составил 3502 человека.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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