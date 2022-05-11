В Башкортостане в преддверии новой волны Covid-19 усилят работу по ревакцинации населения

«Прослеживается динамика: в большом количестве зарубежных стран идет рост коронавирусной инфекции, поэтому главная задача, которую определяет сейчас федеральный оперативный штаб, – это ревакцинация.

Если, как говорят, будет возвращение штамма "Дельта", то нас ждет очень тяжелая заболеваемость – помните, какая смертность была?» – сказал Радий Хабиров 11 мая на совещании в правительстве.

Он поручил привиться всем чиновникам, составить план и дорожную карту ревакцинации в республике и пообещал требовать с каждого главы района выполнения программы.