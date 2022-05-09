В Уфе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 170 тыс. человек

В Уфе шествие «Бессмертного полка» прошло в седьмой раз. По проспекту Октября прошли более 170 тысяч жителей республики с фотографиями своих родственников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

В колонне прошел и глава республики Радий Хабиров с портретом своего деда. Абдульбарый Латипович Хабиров ушел на войну в августе 1941 года. На фронте воевал в составе телеграфно-строительной роты 206-го отдельного линейного батальона связи. был ранен. Награжден медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».

«Такие мероприятия, как "Бессмертный полк" – это еще и возможность всем выйти на улицы и в хорошем едином порыве сказать: мы – вместе, мы – одна большая семья, одна большая страна, одна большая республика. Это способ единения и солидарности. У нас в республике "Бессмертный полк" проходит в каждом муниципалитете и даже в маленьких селах. Потому что эта акция, действительно, стала всенародной», – сказал Радий Хабиров.