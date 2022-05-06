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Общество

В Башкортостане отменят региональные штрафы за нарушение масочного режима

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Депутаты Госсобрания республики одобрили в первом чтении законопроект, отменяющий статья 13.19 КоАП. Эта статья предполагает штрафы за нарушение масочного режима.

Спикер парламента Константин Толкачев пояснил, что на тот момент, когда вводилась эта статья, в стране не было вакцин, о коронавирусе было известно мало и жители не осознавали масштабы проблемы.

Позже появилась аналогичная статья в федеральном законодательстве (20.6.1 КоАП), поэтому необходимость в республиканской норме отпала и ее решили отменить, «чтобы не создавать излишнее административное давление на граждан и бизнес».

Статья 20.6.1 КоАП предусматривает штрафы от 1000 до 30 000 рублей для граждан и от 100 000 до 300 000 рублей для юридических лиц.

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