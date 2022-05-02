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Радий Хабиров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Глава республики Радий Хабиров опубликовал в соцсетях посты, посвященные одному из главных мусульманских праздников.

vk.com/radiyhabirov

«Начался Ураза-байрам – священный для мусульман праздник, один из самых древних и значимых в исламе.

В Башкортостане живут люди разных национальностей и конфессий. Бок о бок, рука об руку, много веков подряд мы вместе трудимся на благо нашей республики и великой России. Ценим и уважаем культуру и традиции друга друга и учим этому своих детей. Храним мир и единство, которые завещали нам наши предки. Гордимся нашей дружбой, общей судьбой.

Сегодня тысячи мусульман Башкортостана пришли в мечети, чтобы совершить праздничный намаз в честь Ураза-байрам. Важно, что мы вместе сохраняем духовное единство людей, независимо от веры и национальности. Это наше главное богатство и достояние.

В эти дни мы молимся за родных и близких. Сейчас многим нужна помощь, мы поддерживаем и будем поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Всем жителям республики желаю здоровья, добра и счастья. Пусть в душе у каждого будут мир и спокойствие», – написал Радий Хабиров.

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